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Spanish GP

2026 Formula 1 Spanish GP

Spain
Sep 10, 2026 to Sep 13, 2026
Madring, ES

Spanish Grand Prix Driver Ratings 2026

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Spanish GP

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Andrea Kimi Antonelli

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes
Position 1

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Max Verstappen

Max Verstappen

Red Bull Racing
Position 2

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Lando Norris

Lando Norris

McLaren
Position 3

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Charles Leclerc

Charles Leclerc

Ferrari
Position 4

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George Russell

George Russell

Mercedes
Position 5

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Liam Lawson

Liam Lawson

Red Bull Racing
Position 6

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Franco Colapinto

Franco Colapinto

Alpine
Position 7

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Oscar Piastri

Oscar Piastri

McLaren
Position 8

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Arvid Lindblad

Arvid Lindblad

Racing Bulls
Position 9

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Nico Hulkenberg

Nico Hulkenberg

Audi
Position 10

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Esteban Ocon

Esteban Ocon

Haas F1 Team
Position 11

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Pierre Gasly

Pierre Gasly

Alpine
Position 12

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Gabriel Bortoleto

Gabriel Bortoleto

Audi
Position 13

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Yuki Tsunoda

Racing Bulls
Position 14

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Alex Albon

Alex Albon

Williams
Position 15

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Oliver Bearman

Oliver Bearman

Haas F1 Team
Position 16

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Fernando Alonso

Fernando Alonso

Aston Martin Racing
Position 17

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Valtteri Bottas

Valtteri Bottas

Cadillac F1 Team
Position 18

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Carlos Sainz

Carlos Sainz

Williams

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Sergio Perez

Sergio Perez

Cadillac F1 Team

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Lance Stroll

Lance Stroll

Aston Martin Racing

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Lewis Hamilton

Lewis Hamilton

Ferrari

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